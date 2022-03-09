McDonald`s, KFC и Starbucks закрылись в России: под угрозой оказалось больше 100 тыс. рабочих мест

В России закрылись сети крупных ресторанов и кофеен. Они сохранили рабочие места и продолжают платить сотрудникам зарплаты, однако не могут работать до тех пор, пока Россия продолжает жестокою войну против Украины. Если ситуация не изменится, McDonald`s, KFC и Starbucks закроются, а россияне только из-за этих сетей потеряют более 102 тыс. рабочих мест.

Это следует из заявлений компаний. Так, Starbucks платит зарплаты более 2 тыс. своим сотрудникам. McDonald`s имеет около 850 ресторанов по всей стране. На предприятиях работают 62 тыс. человек. KFC дают работу около 40 тыс. россиянам.

Отметим, те международные компании, которые продолжают работать в России несмотря на ее действия в Украине, подвергаются бойкоту по всему миру. Из-за отказа остановить свою работу в РФ McDonald`s сталкивалась с осуждениям в мировых СМИ и получала репутационный ущерб. К примеру, американское издание CNBC сообщило, что компания закрывает рестораны "только почти через две недели после вторжения Путинских войск в Украину".

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К слову, около 98% продуктов, которые использовала компания, российского происхождения. Как минимум уже сейчас они потеряют свою прибыль. Также под вопросом оказались и 62 тыс. рабочих мест. Если сеть примет решение вовсе уйти из РФ, то россияне потеряют свои зарплаты.