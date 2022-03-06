В разгар войны решили развивать торговлю с Россией: Стефанчук обратился к властям Грузии
Украина призывает Грузию ввести санкции против России из-за военного вторжения в Украину. Ведь на данный момент грузинские власти вместо ограничений против агрессора планируют развитие торговых отношений с РФ.
Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в видеообращении к властям Грузии. "Как же так произошло, что сегодня, в разгар войны против братской для вас Украины, вы решили развивать торговлю со страной, которая напала и на нас, и на вас?", – сказал Стефанчук.
Он отметил, что решение России ослабить санкционное давление на Грузию может оказаться "благодарностью" за то, что официальный Тбилиси не хочет полностью поддержать Украину. Речь идет о снятии санкций с 15 грузинских производителей молока.
"Неужели это стоит нашей тысячелетней дружбы, нашей общей борьбы, наших общих стремлений? Неужели вы не видите, что народ Грузии, который выходит на площади городов поддерживает Украину, а не ваши мутные договоренности?" – отметил спикер парламента.
Он напомнил грузинским властям о словам Шота Руставели: "Среди врагов худший враг тот, что ведет себя как друг". В то же время Стефанчук заверил: Украина понимает, что Грузия – это не только правительство.
"В первую очередь это грузинский гордый, бесстрашный и свободолюбивый народ, который никогда не позволит себе молчать, когда его побратимы в беде. А вы, уважаемые парламентарии, тоже не должны молчать, потому что вы – часть своего народа", – обратился Стефанчук к грузинским коллегам.
В Украине обратили внимание на уведомление об отмене Российской Федерацией части торговых санкций против Грузии.
Отмечается, что РФ приняла это решение в условиях неготовности грузинских властей поддерживать новые санкции Европейского Союза против России.
Считаем категорически неприемлемым активизацию торговых отношений с Россией, вооруженные силы которой наносят ракетно-бомбовые удары по мирным украинским городам, убивают мирных граждан, в том числе детей.
Призываем официальный Тбилиси публично отмежеваться от решения РФ, руководство которой нарушает нормы международного права и совершает военные преступления в Украине.
Ведение бизнеса с российскими компаниями предоставляет дополнительные ресурсы для России, чтобы она продолжала кровавую войну против Украины, а полученные доходы пропитаны кровью убитых украинских граждан.
Из-за вооруженной агрессии РФ против Грузии в 2008 году грузинскому народу, к сожалению, хорошо известны ужасы войны, через которые сейчас приходится проходить украинцам. В то же время, власти Грузии об этом забыли и сейчас пытаются воспользоваться моментом для собственных интересов.
Советник министра иностранных дел Олег Николаенко в Facebook отметил: РФ приняла решение ослабить санкции против Грузии в условиях неготовности грузинских властей поддерживать новые санкции Европейского Союза против России.
"Считаем категорически неприемлемым активизацию торговых отношений с Россией, вооруженные силы которой наносят ракетно-бомбовые удары по мирным украинским городам, убивают мирных граждан, в том числе детей. Призываем официальный Тбилиси публично отмежеваться от решения РФ, руководство которой нарушает нормы международного права и совершает военные преступления в Украине", – отмечает Николаенко.
Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на многотысячные митинги грузинского народа в поддержку Украины, правительство Грузии отказалось ввести санкции против России. Причиной назвали опасения, что санкции против РФ могут навредить самой Грузии.
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