В ООН заявили о самом большом кризисе беженцев в Европе со времен Второй мировой

Марина Погорилко
Mакроэкономика
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В ООН заявили о самом большом кризисе беженцев со времен Второй мировой войны
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В ООН подсчитали количество украинцев, массово выехавших в страны Европы после 24 февраля, в результате широкомасштабного российского вторжения. Сейчас нашу страну покинуло более 4 миллионов жителей, еще по меньшей мере 12 миллионам оставшихся украинцев понадобится помощь.

Об этом сообщили в Twitter ООН. В организации констатировали, что это самый большой кризис беженцев со времен Второй мировой войны.

"Украина: самый быстрорастущий кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. 12 млн человек внутри Украины будут нуждаться в помощи и защите, тогда как более 4 млн беженцам из Украины в ближайшие месяцы может потребоваться защита и помощь в соседних странах", – отметили в ООН.

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В ООН подсчитали количество украинцев, массово выехавших из страны.

Напомним: как ранее сообщили в ООН, ежедневно из нашей страны вывозят до 75 тысяч украинских детей, по состоянию на 16 марта их количество уже достигло 1,5 млн. После того, как артиллерия оккупанта атаковала Яворивский полигон на Львовщине, украинцы осознали, что даже в Западных регионах страны не может быть безопасно и от войны нужно бежать только за границу.

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