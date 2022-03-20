В ООН заявили о самом большом кризисе беженцев в Европе со времен Второй мировой

В ООН подсчитали количество украинцев, массово выехавших в страны Европы после 24 февраля, в результате широкомасштабного российского вторжения. Сейчас нашу страну покинуло более 4 миллионов жителей, еще по меньшей мере 12 миллионам оставшихся украинцев понадобится помощь.

Об этом сообщили в Twitter ООН. В организации констатировали, что это самый большой кризис беженцев со времен Второй мировой войны.

"Украина: самый быстрорастущий кризис беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. 12 млн человек внутри Украины будут нуждаться в помощи и защите, тогда как более 4 млн беженцам из Украины в ближайшие месяцы может потребоваться защита и помощь в соседних странах", – отметили в ООН.

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Напомним: как ранее сообщили в ООН, ежедневно из нашей страны вывозят до 75 тысяч украинских детей, по состоянию на 16 марта их количество уже достигло 1,5 млн. После того, как артиллерия оккупанта атаковала Яворивский полигон на Львовщине, украинцы осознали, что даже в Западных регионах страны не может быть безопасно и от войны нужно бежать только за границу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Польши подписал закон, которым обеспечил единоразовую материальную помощь украинским беженцам;

мэрия чешской столицы Праги задумала использовать для поселения вынужденных беженцев из Украины часть крупных и ныне пустых построек российского посольства. Особенно школу, которой диппредставительство не пользуется с момента высылки некоторых дипломатов по делу о взрывах на складах боеприпасов во Врбетицах.

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