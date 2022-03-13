Украинцы получат финпомощь в 300 злотых: в Польше подписали закон о помощи беженцам

Президент Польши Анджей Дуда 12 марта подписал закон о помощи украинским беженцам в связи с войной, которую развернула РФ против нашей страны. Граждане нашего государства будут иметь право на единовременную финпомощь, которая составит 300 злотых (2028 грн) на человека.

Также документ гарантирует законность пребывания в Польше беженцев из Украины, а также их супругов, в том случае, если у них нет украинского гражданства. Об этом сообщает Onet.pl.

Пребывание украинцев в Польше будет считаться законным в период 18 месяцев, но потом можно подать заявление на получение разрешения на проживание сроком на 3 года.

Помимо этого, беженцы смогут получать налоговый номер PESEL, работать в Польше и получить доступ к медицинской помощи. Украинские дети могут учиться в польских школах.

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Сейм принял закон о помощи гражданам Украины еще 9 марта. Вечером 11 марта Сенат принял в общей сложности 60 поправок к закону, а утром 12 марта Сейм принял еще около десятка. В субботу вечером Дуда подписал закон.

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