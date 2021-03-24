Министры иностранных дел стран НАТО обсудили вопрос строительства и запуска российского газопровода "Северный поток-2". Единой позиции достичь не удалось.

Об этом на своей пресс-конференции заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает "Интерфакс". "Эту тему поднимали в течение последних двух дней", – сказал он 24 марта. "В НАТО есть разногласия по этой теме. Нет причин это скрывать", – добавил Столтенберг.

По его словам, Североатлантический альянс по крайней мере может быть платформой для обсуждения темы газопровода.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Проект "Северного потока-2" Инфографика OBOZREVATEL

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.