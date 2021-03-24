У НАТО немає згоди щодо "Північного потоку-2", – Столтенберг

Міністри закордонних справ країн НАТО обговорили питання будівництва і запуску російського газопроводу "Північний потік 2", єдиної позиції досягти не вдалося.

Про це на своїй пресконференції заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг, передає "Інтерфакс". "Цю тему порушували протягом останніх двох днів" – сказав він 24 березня. "У НАТО є розбіжності щодо цієї теми. Немає причин це приховувати", – додав Столтенберг.

За його словами, Північноатлантичний альянс щонайменше може бути платформою для обговорення теми газопроводу.

Проєкт "Північний потік-2" оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Однак пізніше терміни перенесли на кінець року.

Проєкт "Північний потік-2" Інфографіка OBOZREVATEL

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зі своїм польським колегою Збігнєвом Рау публічно звернулися до президента США Джо Байдена з проханням зупинити будівництво "Північного потоку-2" за допомогою будь-яких інструментів.