В МВФ прогнозируют рост экономики Украины уже в 2024 году: озвучены цифры

МВФ прогнозирует динамику украинской экономики в этом году от 3% спада до 1% роста. В дальнейшем ожидается рост на 3,2% в 2024 году и на 6,5% – в 2025 году.

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Инфляция в стране сократится с 26,6% в прошлом году до 20% в этом году, 12,5% – в 2024-м и 8% – в 2025-м. Такой макропрогноз озвучили в Международном валютном фонде (МВФ).

Фискальный дефицит (без учета грантов) после роста с 26,5% ВВП в 2022-м до 28,2% ВВП в этом и в следующем сократится до 21,7% ВВП, в 2025-м – до 12,1% ВВП, а В 2027-м – до 4,6%. Внешнее финансирование будет достаточно для покрытия дефицита и отрицательного сальдо текущего счета.

По прогнозу фонда, международные резервы Украины вырастут с $28,5 млрд до $29,6 млрд в 2023 году, в следующем – до $32,4 млрд, в 2025-м – до $35,6 млрд, а в 2027-м – до $44 ,6 млрд. Валовой госдолг Украины уменьшится после роста с 50,4% ВВП до 81,7% ВВП в прошлом году до 98,3% ВВП в текущем году и до 105% ВВП в 2024 году. Она сократится до 104,1% ВВП в 2025 году и до 100,2% ВВП в 2027 году.

В свою очередь Европейский банк реконструкции и развития существенно ухудшил прогноз роста ВВП нашего государства в 2023 году с 8%, которые прогнозировались в сентябре 2022-го, до 1%. По данным учреждения, в 2023 году возможно стабилизация производства на уровне около 70% к уровню 2021 года, если война в Украине не распространится на новые территории.

При этом остается вопрос о влиянии вторжения страны-агрессорки России на мировую экономику.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в 2022 году ВВП Украины сократился не на 30,4%, как предполагалось ранее, а на 29,2%. Впрочем, негативные тенденции, которые все еще наблюдаются, не дают экономике начать восстанавливаться.

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