В МВФ назвали условие для нового кредита для Украины 

Украина для получения кредитной программ на $15,6 млрд должна выполнить ряд условий. Среди них – чиновники и политики должны подавать декларации, хотя им разрешили этого не делать во время полномасштабной войны. Это важное условие должны реализовать уже в ближайшие месяцы.

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Об этом на брифинге, как передает Интерфакс, сообщил глава МВФ Гевин Грей. "Власти преданы целенаправленному возобновлению деклараций об активах даже при нынешних обстоятельствах", – отметил он.

За 2022-й только 6% тех, кто должен подавать декларации, сделал это. На время полномасштабной войны декларации можно заполнять добровольно.

При этом глава НАПК выступает за то, чтобы на время войны публичную часть реестра оставить закрытой. Кроме того, ранее в НБУ озвучиывали и другие условия, которые могут стать частью меморандума. Среди них отказ от эмиссии гривни, обеспечение макроэкономической стабильности.

Также по словам НБУ должна появится конкуренция "на рынке энергоносителей". Этого можно добиться, если вернуть рыночное образование цен на газ и электроэнергию. Также Нацбанк в рамках следующего этапа сотрудничества с МВФ должен "отпустить" курс доллара. После начала полномасштабной войны НБУ перешел на фиксированный курс.

Программа с МВФ позволит стабилизировать бюджет, кроме того, на сотрудничество с Фондом ориентируются и другие кредиторы и даже государства, которые оказывают Украине финансовую помощь.

Как ранее писал OBOZREVATEL, новая программа должна позволить преодолеть масштабный дефицит бюджета Украины. В 2023 году можно рассчитывать на 4-5 млрд долларов.

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