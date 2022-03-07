В Дії появилась возможность подать заявку на помощь в 6500 грн

В приложении "Дія" появилась возможность подавать заявку на получение 6,5 тысяч гривен. Деньги могут получить те украинцы, которые из-за нападения России потеряли возможность зарабатывать.

Об этом следует из информации в приложении Дія. "Получить деньги могут предприниматели и наемные работники из регионов, в которых ведутся активные боевые действия. Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская области и Киев", – говорится в сообщении.

Чтобы появилась данная функция, нужно обновить приложение. Также Кабинет министров разработал программу поддержки бизнеса:

Видео дня

"ФОПы" первой и второй группы полностью освобождаются от уплаты ЕСВ (единого социального взноса);

предприятия и ФЛПы 3 группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников, призываемых в ВСУ и терробороны;

освобождение от уплаты налогов на землю и арендной платы за землю коммунальной и государственной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия.

Помощь действует на время военного положения и на год (как минимум) после его завершения. Это только первая часть правительственной поддержки.