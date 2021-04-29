В Крыму озвучили миллиардные убытки из-за отсутствия воды от материковой части Украины

"Власти" оккупированного Россией Крыма заявили, что оцениваемая сумма ущерба, нанесенного бюджету республики и местным бюджетам в результате перекрытия Украиной в мае 2014-го Северо-Крымского канала, составляет более 819 млрд рублей.

Об этом сообщается на сайте "крымского парламента". Предварительный ущерб санаторно-курортной и туристической сферы оценивается в 586,5 млрд рублей.

По отрасли "Коммунальное хозяйство" сумма ущерба составляет 420 млрд рублей, по отрасли "Водное хозяйство" – более 104 млрд рублей, по "Сельскому хозяйству и рыболовству" – более 277 млрд рублей а по отраслям "Воспроизводство минерально-сырьевой базы" и "Лесное хозяйство" – более 17 млрд рублей.

Ранее "вице-премьер Крыма" Светлана Маслова заявила, что накопленных водохранилищами оккупированного Россией полуострова запасов воды хватит всего на восемь месяцев. "Полезный объем воды в Симферопольском водохранилище составляет 17%, в Аянском – 91%, Партизанском – 26%. В целом, полезный объем составляет почти 11 млн кубометров воды. За неделю притоки в три водохранилища составили 1,2 млн, расход – 360 тыс. кубометров. Среднесуточный объем воды, поднимаемый из водохранилищ – 46 тыс. кубов", – сказала Маслова.

Также она добавила, что для обеспечения Симферополя водой, ежесуточно необходимо 130 тыс. кубометров. "При осуществлении таких притоков, что позволит накопить воду в водохранилищах и, с учетом новых скважин, это позволит в итоге снять Симферополь с режимного водоснабжения", – отметила она.

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