В Крыму незаконные 'власти' заявили о 'переломном' моменте в решении водной проблемы

"Глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что 2021 год "станет переломным" в решении проблем водоснабжения полуострова.

Об этом он сообщил в своем Facebook. "Текущий год должен стать переломным в плане решения проблемы водоснабжения. Реализуется комплексный план Правительства РФ по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, который был разработан по поручению нашего Президента. Уверен, что мы успешно преодолеем и этот вызов", – написал Аксенов.

Также он сообщил о том, что на федеральном и региональном уровнях были приняты меры поддержки населения и экономики. "Это и различные социальные выплаты для семей с детьми, для незащищенных категорий, и ряд субсидий и налоговых льгот для бизнеса, и бесплатный проезд для медицинских работников, и многое другое", – заявил "глава" Крыма.

Отметим, что до аннексии Крыма около 85% потребностей местных жителей пресной водой обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После "референдума" Украина его перекрыла.

Ранее стало известно, что дождевой приток воды в водохранилища оккупированного Крыма весной составит 25-65%. Это не улучшит ситуацию с недостатком воды на полуострове.

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