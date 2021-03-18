В Крыму незаконные "власти" заявили о "переломном" моменте в решении водной проблемы
"Глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что 2021 год "станет переломным" в решении проблем водоснабжения полуострова.
Об этом он сообщил в своем Facebook. "Текущий год должен стать переломным в плане решения проблемы водоснабжения. Реализуется комплексный план Правительства РФ по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, который был разработан по поручению нашего Президента. Уверен, что мы успешно преодолеем и этот вызов", – написал Аксенов.
Также он сообщил о том, что на федеральном и региональном уровнях были приняты меры поддержки населения и экономики. "Это и различные социальные выплаты для семей с детьми, для незащищенных категорий, и ряд субсидий и налоговых льгот для бизнеса, и бесплатный проезд для медицинских работников, и многое другое", – заявил "глава" Крыма.
Отметим, что до аннексии Крыма около 85% потребностей местных жителей пресной водой обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После "референдума" Украина его перекрыла.
Ранее стало известно, что дождевой приток воды в водохранилища оккупированного Крыма весной составит 25-65%. Это не улучшит ситуацию с недостатком воды на полуострове.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов поручил чиновникам подготовить графики водоснабжения курортных городов полуострова и призвал подчиненных "готовиться к худшей ситуации". Ранее он призвал прибрежные города максимально экономить воду накануне курортного сезона.
"Глава" так называемого крымского парламента Владимир Константинов поручил подготовить иск к организаторам водной блокады полуострова со стороны Украины. Этим займутся юристы Госсовета и экспертная группа.