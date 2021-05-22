В Крыму начали бурить скважины на Азовском море: заявление "властей"
"Вице-премьер" оккупированного Россией Крыма Евгений Кабанов заявил, что специалисты начали бурить скважины в Азовском море для оценки запасов пресной воды. По его словам, наличие воды подтверждено.
Об этом сообщает "ТАСС". "На сегодняшний день научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам, бурятся скважины", – сказал Кабанов.
Он отметил, что наличие воды уже подтверждено. Предварительные результаты о ее качестве могут быть получены к 1 июля 2021-го.
Ранее заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк заявил, что для реализации проекта по добыче воды со дна Азовского моря для нужд Крыма потребуется как минимум несколько лет. Такая задумка – весьма отдаленная перспектива, поскольку сами поисковые работы продлятся до конца 2021-го, а после этого нужно будет еще подготовить проектную документацию, провести подготовительные работы.
"В предыдущие годы при исследованиях Азовского моря на предмет наличия залежей нефти и газа там было пробурено множество скважин, однако при этом никто даже не упоминал о наличии там пресной воды. Существуют лишь теоретические предположения о том, что геологическое строение дна этого моря таково, что там могут быть запасы пресной воды, но никто не знает, какие это запасы, какой воды, с каким дебетом", – говорит эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Ялты намерены начать перебрасывать воду из водопадов в водохранилища.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Крым обеспечен водой на текущий и ближайшие годы. Среди вариантов для стабилизации ситуации с водой рассматриваются новые водозаборы, добычу воды из-под Азовского моря, опреснение морской воды.
"Власти" Крыма заявили, что оцениваемая сумма ущерба, нанесенного бюджету республики и местным бюджетам в результате перекрытия Украиной в мае 2014-го Северо-Крымского канала, составляет более 819 млрд рублей.