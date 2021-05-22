В Крыму начали бурить скважины на Азовском море: заявление "властей"

"Вице-премьер" оккупированного Россией Крыма Евгений Кабанов заявил, что специалисты начали бурить скважины в Азовском море для оценки запасов пресной воды. По его словам, наличие воды подтверждено.

Об этом сообщает "ТАСС". "На сегодняшний день научно-исследовательское судно приступило к разведывательным работам, бурятся скважины", – сказал Кабанов.

Он отметил, что наличие воды уже подтверждено. Предварительные результаты о ее качестве могут быть получены к 1 июля 2021-го.

Ранее заместитель директора Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Михаил Яцюк заявил, что для реализации проекта по добыче воды со дна Азовского моря для нужд Крыма потребуется как минимум несколько лет. Такая задумка – весьма отдаленная перспектива, поскольку сами поисковые работы продлятся до конца 2021-го, а после этого нужно будет еще подготовить проектную документацию, провести подготовительные работы.

"В предыдущие годы при исследованиях Азовского моря на предмет наличия залежей нефти и газа там было пробурено множество скважин, однако при этом никто даже не упоминал о наличии там пресной воды. Существуют лишь теоретические предположения о том, что геологическое строение дна этого моря таково, что там могут быть запасы пресной воды, но никто не знает, какие это запасы, какой воды, с каким дебетом", – говорит эксперт.

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