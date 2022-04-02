В Кабмине назвали "катастрофические" объемы разрушения жилых домов в Украине

В Украине российские захватчики уничтожили или повредили 6800 жилых домов. Это катастрофические масштабы, а на восстановление придется потратить десятки миллиардов долларов.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр развития общин и территории Алексей Чернышов, передает Лига. "Объемы разрушения катастрофические. Официальная информация собирается Государственной службой чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день статистика говорит о том, что около 6800 жилых домов разрушены или повреждены оккупантами. Это огромное количество, представить его в нормальной жизни просто невозможно", – сказал Чернышов.

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Больше всего жилой фонд пострадал в Мариуполе, Чернигове и Харькове. Также разрушен жилой фонд в нескольких небольших городов.

"Существуют международные методики оценки разрушений. Сегодня для восстановления базовой инфраструктуры и базовых вещей, которыми мы должны заняться сразу после завершения войны, нам нужны десятки миллиардов долларов на первый период. Часть на развитие и восстановление городов и агломераций будет предусматривать суммы, которые мы должны измерять в сотнях миллиардов", – сказал Чернышев.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что российские оккупанты разрешили несколько городов. В том числе Волноваху.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Украина после окончания войны сможет получить на восстановление от 400 до 500 млрд долларов. Однако и этой суммы будет недостаточно.

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