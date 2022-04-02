Сколько Украина может получить денег на восстановление: советник Зеленского озвучил сумму

Украина после окончания войны сможет получить на восстановление от 400 до 500 млрд долларов. Однако и этой суммы будет недостаточно.

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире Национального телемарафона, передает "Слово и Дело". "Сейчас мы можем говорить о сумме, которую Украина может получить, между 400 и 500 миллиардами долларов, то есть мы говорим о 2-2,5 наших годовых валовых внутренних продуктах. Однако все равно этого будет недостаточно, поэтому поиск дополнительных средств постоянно продолжается", – говорит советник.

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Есть несколько источников: помощь от западных партнеров, поддержка бизнеса, а также репарации со стороны РФ, которые можно будет получить, например, через суд.

"Мы понимаем, что многие инвесторы подтвердили, что они будут заходить в Украину, но нужно рассчитывать на контрибуции и репарации, которые мы будем получать от Российской Федерации", – сказал он.

Устенко отметил, что в сумму контрибуций и репараций в обязательном порядке должны войти активы российского Центробанка на сумму 300 млрд. долларов, которые уже арестованы западными странами. Еще около 100 млрд долларов можно получить, забрав замороженные активы ближайшего окружения Путина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в США двухпартийная группа сенаторов подготовила законопроект, который введет денежное вознаграждение за помощь найти активы связанных с российской властью предпринимателей. Их имущество будут конфисковать, продавать, а деньги передавать Украине.

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