В Кабмине дали прогноз курса доллара на 3 года: какой будет стоимость валюты в 2024 году

В Кабинете министров не видят оснований для резкого повышения курса доллара в среднесрочной перспективе. До конца 2024 года стоимость валюты не перешагнет отметку 30 грн.

Это предусмотрено Бюджетной декларацией на 2022-2024 годы, которую разработали в Министерстве финансов. Документ уже внесен правительством в парламент и размещен на официальном сайте Комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета.

Так, по прогнозу Минфина, в 2021 году курс гривны к доллару "будет оставаться относительно стабильным - на уровне 28 гривен за доллар в среднем по году". На следующие 3 года стоимость американской валюты будет меняться следующим образом:

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в 2022 году - 28,6 гривен за доллар ;

в 2023 году - 28,8 гривен за доллар ;

в 2024 году - 29,2 гривен за доллар.

Отметим, что Бюджетная декларация на 2022-2024 годы – это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Этот документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной зарплаты, прожиточного минимума, курс валют и другие цели государственной политики.

Согласно документу, в среднесрочном периоде усилия Кабмина будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных карантином из-за коронавируса.

Среди приоритетов бюджетной политики, определенных в Бюджетной декларации:

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие агропромышленного комплекса; формирование чистой и безопасной окружающей среды;

развитие административных услуг и их цифровизация;

усиление энергонезависимости;

создание эффективной и совершенной системы социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;

обеспечение качественного, современного, доступного и инклюзивного образования;

обеспечение качественного уровня медицины;

повышение уровня прозрачности в управлении госфинансами.

Как сообщал OBOZREVATEL, большинство опрошенных аналитиков сходятся во мнении, что плавное укрепление нацвалюты будет продолжаться как минимум в ближайшее время. Этому есть несколько причин:1) иностранцы после долгой паузы купили облигации внутреннего госдолга; 2) предложение валюты продолжает превышает спрос; 3) цены на украинский экспорт остаются высокие.