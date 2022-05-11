В Германии задержали яхту Luna российского олигарха Ахмедова за 400 млн евро: как выглядит

В порту Гамбурга задержали яхту Luna, которая предположительно принадлежит пропутинскому миллиардеру Фархаду Ахмедову. Еще в апреле он был включен в санкционный список Евросоюза.

Сейчас судну запрещено покидать порт до особого распоряжения. Перед этим Федеральное управление уголовной полиции (BKA) должно было выяснить, действительно ли российский олигарх относится к лихтенштейнскому трасту, которому принадлежит роскошное судно, пишет Süddeutsche Zeitung.

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Властям удалось раскрыть структуру собственности, подтвердил представитель BKA. Яхта подпадает под действие закона о санкциях. Стоимость яхты оценивается примерно в 400 млн евро. В ней девять палуб, огромный бассейн и небольшая подводная лодка. Когда-то яхта принадлежала другому российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

С 10 мая правительство Германии активизировало охоту за состояниями олигархов. Федеральный кабинет принял новый закон, призванный упростить поиск активов российских миллиардеров в стране.

Новые правила призваны ужесточить применение санкций, введенных ЕС против членов российской правящей элиты после нападения на Украину, сообщает BILD.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, власти Италии 6 мая приняли решение арестовать яхту "Шахерезада". Также начали расследование для того, чтобы определить реального собственника имущества. При этом ранее целый ряд российских, американских и британских СМИ сообщали о том, что яхта принадлежит президенту РФ Владимиру Путину.