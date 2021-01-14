В Германии устроили митинги из-за попытки достроить "Северный поток-2" в обход США
В Германии из-за решения создать "Климатический фонд" для строительства "Северного потока-2" в обход санкциям устроили акции протеста. Активисты вышли на митинг к зданию берлинской штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Об этом говорится в публикации немецкого издания DW. По мнению участников пикета, российский газопровод "Северный поток-2" усугубит глобальные климатические проблемы. Протестная акция прошла в Берлине и трех других городах, в том числе в Любмине, где находится терминал действующего газопровода "Северный поток".
"Движение защитников климата, стремительно завоевавшее популярность в Германии в 2019 году, весь прошлый год из-за пандемии, локдаунов и карантинных ограничений находилось в тени, но теперь, похоже, решило опять заявить о себе. И в качестве новой мишени (после угольных электростанций и сжигающей нефтепродукты гражданской авиации) выбрало проект по доставке в Европу еще одного ископаемого энергоносителя – газа", – говорится в публикации.
Отметим, в Германии приняли решение создать новый "Фонд защиты климата" специально для того, чтобы с помощью юридических уловок сохранить компании, который примут участии в строительстве и запуске "Северного потока-2", от санкций США.
Соответствующее решение уже разместили на сайте штата Мекленбурга-Передней Померании. Германия не скрывала, что будет способствовать запуску российского газопровода. Теперь же страна ЕС нашла выход, как завершить проект без санкций США.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября 2020-го они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.
Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции попадут не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией.
Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2".
Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".