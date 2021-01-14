В Германии устроили митинги из-за попытки достроить "Северный поток-2" в обход США

В Германии из-за решения создать "Климатический фонд" для строительства "Северного потока-2" в обход санкциям устроили акции протеста. Активисты вышли на митинг к зданию берлинской штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Об этом говорится в публикации немецкого издания DW. По мнению участников пикета, российский газопровод "Северный поток-2" усугубит глобальные климатические проблемы. Протестная акция прошла в Берлине и трех других городах, в том числе в Любмине, где находится терминал действующего газопровода "Северный поток".

"Движение защитников климата, стремительно завоевавшее популярность в Германии в 2019 году, весь прошлый год из-за пандемии, локдаунов и карантинных ограничений находилось в тени, но теперь, похоже, решило опять заявить о себе. И в качестве новой мишени (после угольных электростанций и сжигающей нефтепродукты гражданской авиации) выбрало проект по доставке в Европу еще одного ископаемого энергоносителя – газа", – говорится в публикации.

Отметим, в Германии приняли решение создать новый "Фонд защиты климата" специально для того, чтобы с помощью юридических уловок сохранить компании, который примут участии в строительстве и запуске "Северного потока-2", от санкций США.

Соответствующее решение уже разместили на сайте штата Мекленбурга-Передней Померании. Германия не скрывала, что будет способствовать запуску российского газопровода. Теперь же страна ЕС нашла выход, как завершить проект без санкций США.

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