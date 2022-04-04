"Я был неправ, как и другие": немецкий президент признал, что "Северный поток-2" был ошибкой

Приверженность российскому газопроводу "Северный поток-2" была ошибкой, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он сожалеет о прежней поддержке страны-террориста.

"Моя приверженность "Северному потоку-2" была явной ошибкой. Мы цеплялись за мосты, в которые Россия больше не верила и о которых нас предупреждали наши партнеры", – цитирует Штайнмайера Welt.

Он добавил, что Германия "потерпела неудачу с подходом интеграции России в общую архитектуру безопасности".

В последние несколько дней Штайнмайера критиковали за то, что он не прокомментировал собственные ошибочные суждения, особенно во время своего пребывания на посту главы МИД ФРГ. Теперь он заявил, что ответственность за войну лежит на главе Кремля Владимире Путине.

Видео дня

"Мы не должны навлекать это на себя. Но это не значит, что нам не нужно пересматривать некоторые вещи, в которых мы допустили ошибки. Я был неправ, как и другие", – сказал немецкий президент.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в воскресенье, 3 апреля, обвинил Штайнмайера в слишком близком контакте с Россией. Сегодня он заявил, что слова немецкого президента "были важны". "Не для нас. Но для немцев и самого президента. Признание ошибок – первый шаг к тому, чтобы не повторять подобных ошибок", – сказал Мельник.

Что такое "Северный поток-2"?

Это скандальный газопровод из России в Германию. Был достроен в сентябре 2021 года. Учредителем компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является концерн "Газпром".

Длина "Путинской трубы" (так часто называют этот газопровод в СМИ) по двум ниткам составляет 2468 км. Сам по себе "Северный поток-2" представлял собой расширение "Северного потока". Стоимость проекта – примерно 9,5 млрд евро. Половину из этой суммы финансируют компании из Европы – Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea, еще половину – "Газпром". Проект уже заморожен.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления перед депутатами Бундестага напомнил, что наша страна неоднократно предупреждала Германию о том, что российский "Северный поток-2" является "оружием и подготовкой к большой войне". При этом власти ФРГ верили в то, что проект "Газпрома" – экономический.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!