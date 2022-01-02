В Германии допустили закрытие "Северного потока-2": депутат назвал условие

Германия может заблокировать "Северный поток-2". Как заявил немецкий депутат, претендент на пост главы партии "Зеленые" Омид Нурипур, в случае вторжения РФ в Украину запуск спорной "трубы" нужно поставить под вопрос.

По его словам, газовый проект раскалывает Европу, а именно поэтому "Зеленые" всегда выступали против него. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на Funke.

"Если Россия вторгнется на Украину, то, разумеется, "Северный поток-2" должен стать предметом обсуждения. Это вообще не вопрос", – сказал Нурипур.

Однако политик из ФРГ считает, что сейчас будет очень сложно остановить запуск газопровода. "Мы будем придерживаться законодательства. Если Еврокомиссия и Федеральное сетевое агентство придут к заключению, что нет правовой основы, то газ по нему не потечет. Если же правовая основа имеется, то "Северный поток-2" будет запущен. Решение больше не находится в руках политиков", – подытожил претендент на пост главы партии.

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Тем временем в ЕС продолжается энергетический кризис, вызванный "Газпромом". Так, с 1 января физический поток газа через Беларусь ("Ямал – Европа") так и не возобновился.

К тому же поставки российского газа через Украину в Словакию через пограничный пункт Велке Капушаны упали до самого низкого уровня со 2 ноября. Заявленная мощность 1 января снизилась до 524 631 МВт-ч с 887 094 МВт-ч.

Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Президент РФ Владимир Путин на заседании заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" на запуск "Северного потока-2", то цены изменятся. Он заявил, что все теперь зависит именно от решения ЕС.

Как ранее писал OBOZREVATEL, немецкое правительство не исключает полной остановки газопровода "Северный поток-2" в зависимости от развития военного конфликта в Украине. Вице-канцлер Германии, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек в то же время поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении проекта.