РФ шантажирует Европу: поставки через Беларусь не возобновились, украинский транзит – на минимуме

Компания "Газпром" продолжает усугублять кризис в Европе, используя свои энергоресурсы. Так, с 1 января физический поток газа через Беларусь ("Ямал – Европа") так и не возобновился. К тому же поставки российского газа через Украину в Словакию через пограничный пункт Велке Капушаны упали до самого низкого уровня со 2 ноября.

По данным Eustream, заявленная мощность 1 января (транзит через Украину в Словакию) снизилась до 524 631 МВт-ч с 887 094 МВт-ч. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что с 20 декабря российский "Газпром" вообще не бронировал мощности прокачки топливо по газопроводу "Ямал – Европа". Несмотря на заявленные к прокачке мощности со стороны концерна, поставки не возобновились. На январь "Газпром" забронировал 21,6% предложенных мощностей прокачки (19,28 млн куб. м в сутки).

Видео дня

В то же время реверс в Польшу из Германии вырос аж в четыре раза, пишет "ТАСС" со ссылкой на Gascade. Ранее в Кремле заявили, что "Газпром" не бронирует мощности через "Ямал – Европу" якобы из-за того, что заявок со стороны потребителей из Европы просто нет.

РФ хочет запустить "СП-2"

Газовый кризис в Европе происходит из-за того, что Россия хочет запустить скандальный трубопровод "Северный поток-2", обходя еврозаконодательство. Президент РФ Владимир Путин на заседании заявил, что как только Европа даст "зеленый свет" на запуск "Северного потока-2", то цены изменятся. Он заявил, что все теперь зависит именно от решения ЕС.

Кстати, в Германии не исключают полной остановки газопровода "Северный поток-2" в зависимости от развития военного конфликта в Украине. Вице-канцлер ФРГ, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек в то же время поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении проекта.

"Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это означает, что, глядя на ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, какие санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта", – указал Хабек.

Кризис в Европе

Еврорегион столкнулся с последствиями энергокризиса. Без учета бюджетной поддержки расходы на газ для семей в Италии в 2022 году вырастут на 61%, на электричество — на 45%. Сумма платежей за ЖКХ для средней семьи выросла бы на 100 евро в месяц, но благодаря поддержке правительства (3,8 млрд евро в 2022 году) повышение составит "всего" около 65 евро в месяц, пишет Quotidiano.net.

Заводы во Франции вынуждены сокращать объемы производства или останавливаться, чтобы справиться с ростом цен. Компания Nyrstar, которая занимается производством металлов и лидирует на рынке цинка и свинца в мире, планирует приостановить работу на своем французском заводе в январе. Компания Aluminium Dunkerque Industries France и румынский производитель удобрений Azomures сократили производство. Компании из Великобритании просят поддержки правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток-2" является инструментом газового шантажа. По его словам, Россия и ЕС несут совместную ответственность за высокие цены на газ.