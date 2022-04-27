В Евросоюзе настроены ввести эмбарго против российской нефти, – Зеленский

Евросоюз введет эмбарго против российской нефти. Оно войдет в шестой пакет антироссийских санкций, который готовит ЕС.

Об этом по результатам разговора с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, когда именно будут введены новые санкции, он информации не предоставил.

Вместо этого президент рассказал, что во время разговора с фон дер Ляйен было обсуждено несколько важных для Украины тем. В частности:

дальнейшая финансовая поддержка – в т.ч., макрофинансовая помощь;

важность отмены со стороны ЕС тарифы и квоты на промышленную и агропродукцию Украины.

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"Пообщался с Урсулой фон дер Ляйен. Поблагодарил за решение ЕК отменить тарифы и квоты на украинскую промышленную и агропродукцию. Обсудили дальнейшую финподдержку, в том числе макрофинансовую помощь. Президент ЕК рассказала о подготовке 6-го пакета санкций, который должен включать эмбарго на нефть", – рассказал Зеленский.

Ранее замглавы Европейской комиссии Вера Йоурова сообщила, что шестой пакет санкций Евросоюза против России введут уже на текущей неделе (началась 25 апреля). По ее словам, самые жаркие дискуссии идут вокруг возможного нефтяного эмбарго. При этом в союзе есть страны, которые выступают против такой меры. По ее словам, ими являются:

Германия;

Венгрия;

Австрия.

"На этой неделе я жду анонса шестого пакета. Это зависит от достижения наилучшего возможного результата переговоров со странами-членами. Лучший результат для Комиссии – это самые строгие санкции", – отметила Йоурова.

Как сообщал OBOZREVATEL, европейские страны впервые за два года возобновили закупки нефти в Объединенных Арабских Эмиратах. Вероятно, это делается для того, чтобы заменить российскую нефть в преддверии возможных санкций.