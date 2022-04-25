Европа впервые за два года купила нефть в ОАЭ для замены российской – Reuters

Европейские страны впервые за два года возобновили закупки нефти в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Вероятно, это делается для того, чтобы заменить российскую нефть в преддверии возможных санкций.

Так, транспортное подразделение французской Total Energies зафрахтовало танкер для отгрузки нефти из Абу-Даби в начале мая. Об этом свидетельствуют отчеты трейдеров, пишет Reuters.

По данным агентства, речь идет идет о закупке 1 млн баррелей сырой нефти Murban. Для сравнения, у России европейцы покупают около 2,2 млн баррелей в день.

Поставка из ОАЭ ожидается 1-3 мая в Великобритании. Нефть из Арабских Эмиратов в последний раз отгружалась в Европе в мае 2020 года, тогда это был сорт Das для Италии.

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Ожидается, что в ближайшие месяцы в Европу будет отправлено больше партий сырой нефти из Абу-Даби –сортов Murban, Das и Upper Zakum, чтобы компенсировать нехватку российской нефти. ЕС готовит новые санкции в отношении импорта российской нефти, говорят трейдеры, что, возможно, приведет к перенаправлению некоторых поставок.

По словам одного из трейдеров, глобальный торговый поток нефтью уже перестраивается. Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу, обеспечивая 26% импортируемой ЕС нефти в 2020 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЕС готовит шестой пакет санкций, в рамках которого могут впервые ввести ограничения на покупку российской нефти. При этом тотальный запрет на "черное золото" из РФ поддержать не могут, так как против этого выступает ряд стран ЕС.

Чиновники обсуждают "некоторую форму" нефтяного эмбарго. Это может быть постепенный отказ или введение тарифов на экспорт сверх определенного ценового предела.

Тем не менее российская нефть уже стала токсичной для покупателей, из-за чего у РФ возникли проблемы. Все крупные энергетические компании выходят из РФ, и это уже оказывает серьезное влияние на энергетический сектор агрессора, который обеспечивает Кремлю около 40% бюджетных доходов.

Так, по неофициальным данным международных компаний, к 11 апреля добыча нефти и газового конденсата в РФ уже упала на 6%, ниже 10 млн баррелей в сутки. Это минимум с лета 2020 года.

А по данным российских СМИ, в марте на 6% сократилась и переработка нефти. Запасы сырья начинают скапливаться в хранилищах, что приведет к падению добычи черного золота.