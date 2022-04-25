Спорят о нефтевом эмбарго и Сбербанке. В ЕС рассказали о шестом пакете санкций против РФ
Шестой пакет санкций Евросоюза против России введут уже на текущей неделе, заявила замглавы Европейской комиссии Вера Йоурова. Она указала, что самые жаркие дискуссии идут вокруг возможного нефтяного эмбарго. При этом в блоке есть страны, которые выступают против такой меры.
По словам Йоуровой, часть стран-член ЕС в лице Польши и балтийских государств поддерживают введение полного запрета на поставки, но Германия, Венгрия и Австрия из экономических соображений выступают против. Об этом сообщает Euractiv.
Также в Европейском Союзе идут дебаты касательно того, стоит ли вводить серьезные санкции против Сбербанка. Как заявила Йоурова, они, скорее всего, будут приняты.
"На этой неделе я жду анонса шестого пакета. Это зависит от достижения наилучшего возможного результата переговоров со странами-членами. Лучший результат для Комиссии – это самые строгие санкции. Однако нам нет смысла предлагать то, что не получит поддержки", – заявил политик.
Ранее ЕС ввел пять пакетов санкций против страны-террориста. Новый раунд мер должен включать некоторую форму запрета на импорт российской нефти, а также может быть нацелен на большее количество российских банков. Их исключат из международной платежной системы SWIFT, сообщает POLITICO со ссылкой на источники.
По мере того как война на Украине затягивается, к лидерам ЕС все чаще предъявляются требования перекрыть жизненно важный поток доходов Кремля, поступающий от энергетического сектора России. Это касается экспорта нефти и газа.
Крупные российские банки, такие как Газпромбанк и Сбербанк, пока не попали под санкции, так как они участвуют в сделках по энергоресурсам. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила ранее, что новые санкции, скорее всего, затронут Сбербанк (крупнейший банк России).
OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что в Европе нашли недвижимость соратников Путина, не попавших под санкции. Одним из таких людей является российский олигарх Григорий Березкин, который владеет группой ЕСН и зарабатывает на нефтепереработке и электроэнергетике в РФ.