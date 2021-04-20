В Европарламенте озвучили условия для остановки "Северного потока-2"

"Северный поток-2" нужно достроить, но если Россия продолжит военную эскалацию на востоке Украины, транзит газа через трубопровод придется остановить.

Об этом заявил лидер Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер, передает немецкое издание RND. "Северный поток-2" принципиально не отвечает интересам всей Европы, поскольку он увеличивает энергетическую зависимость ЕС от России и разделяет страны. С сегодняшней точки зрения, трубопровод тоже не нужен", – сказал политик.

Вебер предложил "доработать" "Северный поток-2", но привязать пропуск газа к поведению российского руководства". Если это не поможет, то "Северный поток-2" больше не будет работать", добавил политик.

Кроме того, в крайних случаях должна быть возможность заблокировать дополнительные учетные записи олигархов или даже ограничить доступ России к системе Swift.

Swift – это международная банковская сеть, которая значительно облегчает финансовые транзакции через границы.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.