В ЕС заявили, что активы России нужно передать Украине: уже готовят решение
Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что сотни миллиардов евро замороженных активов РФ нужно потратить на восстановление Украины. При этом юридически реализовать такое решение не так просто, поэтому в ЕС разрабатывают специальное решение.
Об этом Шарль Мишель рассказал в интервью "Интерфаксу". "Лично я абсолютно убежден, что крайне важно не только заморозить активы, но и сделать возможным их конфискацию, сделать их доступными для восстановления страны. Это мое личное убеждение", – сказал Шарль Мишель.
Президент Евросовета также имеет опыт работы юристом. Он отмечает, что фактически реализовать такое решение будет сложно. Существует 27 правовых систем, а судебный процесс трудный и долги.
Но и из этой ситуации можно найти выход. Шарль Мишель уже поручил своей юридической службе разработать варианты конфискации и передачи Украине активов "некоторых стран" и физлиц таким образом, чтобы это не нарушило верховенство права, но при этом не длилось годами.
"На мой взгляд, это – вопрос справедливости, не только заморозить активы, но и их конфискация, чтобы сделать эти деньги доступными для украинских властей…, особенно для восстановления страны. Это - вопрос справедливости", – убежден он.
Ранее в разговоре с OBOZREVATEL советник главы Офиса президента Тимофей Милованов отметил, что вероятность воспользоваться активами РФ есть, однако согласился, что сделать это не так просто. "Возможно привлечь деньги. Они даже не арестованные, а ограниченные. Возможно, чтобы эти деньги оказались в Фонде восстановления Украины. Но для этого нужно провести определенной работы. Помните как было с активами Януковича? Они были арестованы, а потом возвращены. Если через суды, это будет годами и десятилетиями", – отмечает эксперт.
Напомним, работа над "планом Маршалла" для Украины уже идет. Есть три источника пополнения "Фонда восстановления", который создадут специально для возрождения страны. Это арестованные российские активы, арестованное российское имущество и помощь стран-партнеров.