В ЕС рассказали, когда рассмотрят заявку Украины о вступлении: Шарль Мишель рассказал о "лучшем моменте"

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в ЕС ждут "лучший момент" для того, чтобы рассмотреть заявку Украины о вступлении. При этом политик не смог сказать, будет ли это в июне или позже.

Об этом Шарль Мишель рассказал в интервью "Интерфаксу". Еврокомиссия в июне передаст свои выводы о заявке Украины, а дальше свой вердикт должен озвучить Европейский совет.

"В Совете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского Совета. Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент, и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы... Будет ли это в июне или позже – я не могу сказать сегодня", – пояснил он.

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Кроме того, он напомнил, что те процедуры, которые обычно проходят за 8-9 месяцев, Украина прошла за считанные дни. Вступление в ЕС также непосредственно связанно с реформами, "верховенством права, независимостью правосудия, борьбой с коррупцией, единым рынком, экономическими реформами".

Отметим, Украина уже летом может стать кандидатом в члены в ЕС. После начнется процесс выполнения всех рекомендаций для того, чтобы подготовиться к полноправному членству.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США, Великобритания, ЕС и их партнеры разработают для Украины "план Маршалла", который поможет восстановить страну после войны. Это позволит в кратчайшие сроки отстроить разрушенную инфраструктуру и даст толчок развитию Украины.