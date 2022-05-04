В ЕС предложили заблокировать транспортировку российской нефти по всему миру

Кроме введения нефтяного в Европе эмбарго, Россия может столкнуться со сложностями при продаже нефти и нефтепродуктов по миру. В шестом пакете санкций против РФ Евросоюз предлагает ввести запрет на услуги по транспортировке российской нефти.

Об этом сообщает агентство Bloomberg. По его данным, запрет будет распространяться на предоставление технической поддержки, посреднических услуг, финансирования или финансовой помощи или любых других услуг, связанных с транспортировкой.

В том числе, это запрет на перегрузку с судна на судно сырой нефти и нефтепродуктов, которые были получены или экспортированы из России. Ограничения также будут затрагивать страхование, сообщили источники.

Видео дня

"Это очень важная деталь, поскольку 95% мирового страхования танкеров осуществляется через лондонскую организацию, которая должна соблюдать европейское законодательство.... Покрытие от International Group of Protection & Indemnity Clubs (IG) является базовой частью контрактов на перевозку большинства нефтеналивных грузов", – отмечает агентство.

Аналогичные ограничения ранее стали одним из ключевых средств, с помощью которых США и Европа успешно ограничили экспорт иранской нефти. Отдельные страны организовали страховое покрытие поставок из Ирана напрямую, но большинство крупных компаний не работают без страховок от IG.

При этом уже сейчас суда, которые перевозят российскую нефть, сталкиваются с рядом проблем. Несмотря на отсутствие формальных запретов, их иногда отказываются обслуживать портовые администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, на фоне подготовки ЕС к введению эмбарго на импорт российской нефти частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая решили закупить российское сырье по скидкам. При этом они стараются не афишировать сделки, опасаясь вторичных санкций США.

В случае введения ЕС эмбарго на российскую нефть, Россия потеряет 22-24% поступлений в свой государственный бюджет. Это – львиная доля всех социальных выплат и значительная часть расходов на военных.

Ожидается, что Евросоюз уже до 9 мая введет шестой пакет санкций против России из-за развязанной ею войны против Украины. ЕС планирует полноценно запустить нефтяное эмбарго к концу 2022 года. До этого планируется постепенно вводить ограничения на импорт российской нефти.