Китайские НПЗ тайно скупают нефть у России – FT

На фоне готовности ЕС ввести эмбарго на импорт российской нефти частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая решили закупить российское сырье по скидкам. При этом они стараются не афишировать сделки, опасаясь вторичных санкций США.

Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на представителей китайских НПЗ, в частности, в провинции Шаньдун. Информацию подтверждают судовые брокеры и операторы.

По их данным, поставки проведут как минимум 6 танкеров вместительностью до 2 млн баррелей. Нефть Urals они отправят преимущественно в Китай, а также в Индию. Сейчас эта нефть находится в Европе.

Ее отгрузили на российские корабли греческие компании Nissos Rhenia и Julius Caesar, Baltic Sunrise, зафрахтованная Trafigura, индонезийская Pertamina Prime, а также Searacer, Elandra Denali и Elandra Everest, находящиеся в управлении Vitol.

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"С начала российского вторжения [в Украину] мы наблюдаем существенный рост поставок сырой нефти Urals на нефтяных танкерах в восточном направлении", – резюмировал представитель лондонской компании Braemar Shipping Services Генри Курра.

Как считает глава отдела по связям с инвесторами танкерной группы Euronav Брайан Галлахер, причина таких крупных поставок – существенные скидки. Китайские компании могут сэкономить на закупке до $35 за один баррель по сравнению с ценой Brent (около $100 за баррель).

Однако некоторые китайские НПЗ отдают предпочтение российской нефти ESPO, которую производят в Восточной Сибири. Ее поставляют по нефтепроводу и на кораблях. В 2021 году еженедельно отправлялось в среднем по шесть нефтетанкеров среднего размера. С начала активной фазы войны в Украине стало по семь.

Аналитики считают, что Москве сложнее находить новых покупателей своей нефти и нефтепродуктов. "То, что Китай будет покупать больше российской нефти, вполне естественно. Однако за КНР наблюдают пристальнее, чем, к примеру, за Индией", – добавила старший нефтяной аналитик Kpler Джейн Се.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае введения ЕС эмбарго на российскую нефть, Россия потеряет 22-24% поступлений в свой государственный бюджет. Это – львиная доля всех социальных выплат и значительная часть расходов на военных.

Ожидается, что Евросоюз уже до 9 мая введет шестой пакет санкций против России из-за развязанной ею войны против Украины. ЕС планирует полноценно запустить нефтяное эмбарго к концу 2022 года. До этого планируется постепенно вводить ограничения на импорт российской нефти.