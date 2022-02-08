В ЕС начали изучать действия "Газпрома" на газовом рынке: в "Нафтогазе" раскрыли детали

DG Competition (генеральный директорат по конкуренции Европейской комиссии) в начале 2022 года начал рассмотрение жалобы "Нафтогаза" против "Газпрома" и уже дважды обращался в украинскую госкомпанию с уточнениями. "Нафтогаз" обратился в ЕК с жалобой на антиконкурентные действия российского концерна еще 22 декабря. В изложенном документе говорилось, что доминирующее положение "Газпрома" является ключевой причиной рекордного подорожания газа в еврорегионе.

"Надеемся, что это свидетельствует о том, что Европейская комиссия намерена тщательно расследовать причины и обстоятельства газового кризиса. Мы также предоставили DG Competition конкретные предложения о том, как можно нормализовать ситуацию на рынке газа сейчас и минимизировать возможность "Газпрома" шантажировать Европу в будущем", – написал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в своем Facebook.

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В сообщении говорится, что как национальная компания, "Нафтогаз" должен признать, что жалобу в DG Competition должны были подать еще в 2020-м. "И если бы это было сделано вовремя, можно было бы ожидать, что антимонопольный регулятор обязал бы "Газпром" прекратить злоупотребление, что в свою очередь позволило бы значительно увеличить предложение газа на европейском рынке, в который интегрирован и украинский оптовый рынок газа, а затем и дефицита искусственного поднятия цен в Европе, из-за которого страдает и украинская промышленность, в этом году не было бы", – отмечает Витренко.

Еще 3 января в Еврокомиссии сообщили, что получили жалобу компании "Нафтогаз" на доминирующее положение российского концерна "Газпром" на рынке газа в Европе. "Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее в соответствии с нашими стандартными процедурами", – заявил на брифинге представитель Европейской комиссии Тим МакФи, пишет "Интерфакс-Украина".

В декабре было подано ходатайство Генеральному директорату о принятии мер по нормализации ситуации. "Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать. Именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе", – заявил Витренко.

"Нафтогаз" обращает внимание ЕС на такие способы шантажа со стороны российского концерна:

отказ от заполнения газом хранилищ в ЕС, которые принадлежат самому "Газпрому" или в которых он имеет значительные забронированные объемы;

прекращение продажи газа через свою электронную платформу;

отказ от поставок больших объемов в Европу;

блокировка экспорта газа, добываемого в РФ частными компаниями;

блокировка транзита топлива из Азии в Европу.

В России очень возбужденно отреагировали на жалобу "Нафтогаза". Ее назвали "полнейшей чушью, которая не имеет никаких адекватных оснований". Как заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, по его мнению, юридические аргументы у госкомпании закончились, поэтому пришлось прибегнуть к "ударным дозам горилки".

"Никакого юридического основания у "Нафтогаза" для подачи этой жалобы нет. Положение "Газпрома" на европейских рынках не является доминирующим, он поставляет газ по долгосрочным контрактам, где есть спотовая составляющая, привязка к нефти. Но именно напрямую на спот компания не поставляет, да, у нее есть своя площадка, где она тоже продает газ, но это именно наша площадка", – заявил Пикин для "Лента.ру".

Как сообщал OBOZREVATEL, монополист "Газпром" отказался бронировать мощности для транзита газа через Польшу по трубопроводу "Ямал – Европа" на 2 и 3 кварталы 2022 года. Также концерн не стал бронировать дополнительный транзит газа через Украину.

В Еврокомиссии обеспокоены поведением компании на газовом рынке, глава ведомства Урсула фон дер Ляйен предостерегает от зависимости от российского газа. Топливо в Европе продолжает дорожать.