В "Большой семерке" назвали срок, когда могут разблокировать активы России – заявление
Страны "Большой семерки" (G7) намерены блокировать российские активы до тех пор, пока будет длиться развязанная ею война против Украины. При этом они подчеркивают: любой формат завершения войны должен гарантировать компенсацию РФ ущерба, нанесенного Украине.
Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7 после встречи в Японии. В нем также отмечается: в G7 планируют продолжать ужесточать санкции против России. А кроме того:
- контролировать их соблюдение;
- не давать третьим странам "подрывать" действующие ограничения.
"Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся обездвижены до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный ею ущерб", – говорится в документе.
Также в G7 обязались продолжать оказывать Украине помощь в ремонте и восстановлении "жизненно важной инфраструктуры". В частности:
- энергетической;
- экологической.
Россия нанесла Украине огромные убытки
Только по состоянию на конец 2022 года общая сумма прямого ущерба инфраструктуре Украины из-за развязанной Россией войны составила около 138 млрд долларов. Больше всего было уничтожено жилого фонда – на 54 млрд долларов.
Также, по данным Киевской школы экономики, наиболее пострадавшими от войны сферами являются инфраструктура – ущерб в 35,6 млрд долларов, а также промышленность и потери предприятий – 13 млрд долларов. В "топ-10" также входят:
- образование – 8,6 млрд долларов;
- энергетика – 6,8 млрд долларов;
- агропромышленный комплекс и земельные ресурсы – 6,6 млрд долларов;
- транспортные средства – 2,9 млрд долларов;
- торговля – 2,4 млрд долларов;
- ЖКХ – 2,3 млрд долларов;
- культура, туризм, спорт – 2,2 млрд долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL, на конец осени-2022 война нанесла украинской экологии убытков более чем на 37 млрд долларов. В частности, было уничтожено около 280 тыс. гектаров леса, а почти 6 млн украинцев испытывали недостаток в чистой воде – имея в лучшем случае ограниченный доступ к ней.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!