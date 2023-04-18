В "Большой семерке" назвали срок, когда могут разблокировать активы России – заявление

Страны "Большой семерки" (G7) намерены блокировать российские активы до тех пор, пока будет длиться развязанная ею война против Украины. При этом они подчеркивают: любой формат завершения войны должен гарантировать компенсацию РФ ущерба, нанесенного Украине.

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Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7 после встречи в Японии. В нем также отмечается: в G7 планируют продолжать ужесточать санкции против России. А кроме того:

контролировать их соблюдение;

не давать третьим странам "подрывать" действующие ограничения.

"Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся обездвижены до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный ею ущерб", – говорится в документе.

Также в G7 обязались продолжать оказывать Украине помощь в ремонте и восстановлении "жизненно важной инфраструктуры". В частности:

энергетической;

экологической.

Россия нанесла Украине огромные убытки

Только по состоянию на конец 2022 года общая сумма прямого ущерба инфраструктуре Украины из-за развязанной Россией войны составила около 138 млрд долларов. Больше всего было уничтожено жилого фонда – на 54 млрд долларов.

Также, по данным Киевской школы экономики, наиболее пострадавшими от войны сферами являются инфраструктура – ущерб в 35,6 млрд долларов, а также промышленность и потери предприятий – 13 млрд долларов. В "топ-10" также входят:

образование – 8,6 млрд долларов;

энергетика – 6,8 млрд долларов;

агропромышленный комплекс и земельные ресурсы – 6,6 млрд долларов;

транспортные средства – 2,9 млрд долларов;

торговля – 2,4 млрд долларов;

ЖКХ – 2,3 млрд долларов;

культура, туризм, спорт – 2,2 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на конец осени-2022 война нанесла украинской экологии убытков более чем на 37 млрд долларов. В частности, было уничтожено около 280 тыс. гектаров леса, а почти 6 млн украинцев испытывали недостаток в чистой воде – имея в лучшем случае ограниченный доступ к ней.

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