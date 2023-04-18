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В "Большой семерке" назвали срок, когда могут разблокировать активы России – заявление

Роман Костюченко
Mакроэкономика
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В 'Большой семерке' назвали срок, когда могут разблокировать активы России

Страны "Большой семерки" (G7) намерены блокировать российские активы до тех пор, пока будет длиться развязанная ею война против Украины. При этом они подчеркивают: любой формат завершения войны должен гарантировать компенсацию РФ ущерба, нанесенного Украине.

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Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД стран G7 после встречи в Японии. В нем также отмечается: в G7 планируют продолжать ужесточать санкции против России. А кроме того:

  • контролировать их соблюдение;
  • не давать третьим странам "подрывать" действующие ограничения.

"Суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся обездвижены до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины. Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный ею ущерб", – говорится в документе.

Также в G7 обязались продолжать оказывать Украине помощь в ремонте и восстановлении "жизненно важной инфраструктуры". В частности:

  • энергетической;
  • экологической.

Россия нанесла Украине огромные убытки

Только по состоянию на конец 2022 года общая сумма прямого ущерба инфраструктуре Украины из-за развязанной Россией войны составила около 138 млрд долларов. Больше всего было уничтожено жилого фонда – на 54 млрд долларов.

Также, по данным Киевской школы экономики, наиболее пострадавшими от войны сферами являются инфраструктура – ущерб в 35,6 млрд долларов, а также промышленность и потери предприятий – 13 млрд долларов. В "топ-10" также входят:

  • образование – 8,6 млрд долларов;
  • энергетика – 6,8 млрд долларов;
  • агропромышленный комплекс и земельные ресурсы – 6,6 млрд долларов;
  • транспортные средства – 2,9 млрд долларов;
  • торговля – 2,4 млрд долларов;
  • ЖКХ – 2,3 млрд долларов;
  • культура, туризм, спорт – 2,2 млрд долларов.
Россия нанесла Украине огромные убытки

Как сообщал OBOZREVATEL, на конец осени-2022 война нанесла украинской экологии убытков более чем на 37 млрд долларов. В частности, было уничтожено около 280 тыс. гектаров леса, а почти 6 млн украинцев испытывали недостаток в чистой воде – имея в лучшем случае ограниченный доступ к ней.

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