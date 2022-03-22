Из-за санкций Россия теряет возможность ремонтировать собственные танки

России становится все тяжелее ремонтировать собственные танки. В связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства российские предприятия по производству и ремонту танков и другой бронированной техники приостановили работу.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Отмечается: речь идет о предприятиях корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода.

"По имеющейся информации, в связи с отсутствием поступлений комплектующих иностранного производства приостановлена работа предприятий корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода. Указанные предприятия специализируются на изготовлении и ремонте танков, а также другой бронированной техники для нужд ВС РФ", – говорится в сообщении.

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При этом подчеркивается: из-за этого оккупационные войска "остро нуждаются в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники". Т.е., россияне не имеют возможности отремонтировать подбитые украинской армией танки.

Более того, россияне утратили возможность не только ремонтировать свою боевую технику, но и хранить продукты. Так, из-за нехватки тары для хранения продукции в к дефициту сахара и средств личной гигиены в РФ также добавилась нехватка соков и молока.

Об этом сообщает российское издание "Ведомости". Пока нет критических сложностей с поставками гибкой упаковки, но если иностранные владельцы производств в России остановят заводы, то могут возникнуть проблемы и с ними, считает исполнительный директор Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко.

Некоторые виды сырья для выпуска упаковки, включая пленку и картон, вошли в одобренный правительством перечень для обнуления ввозных пошлин, следует из предложения Минэкономразвития.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России прекратил работу последний иностранный производитель шин, японская компания Yokohama Rubber Co. Ltd. Предприятие прекращает производство на заводе шин российской "дочки" в Липецке. Ранее работу в РФ остановили Michelin, Bridgestone и Continental.

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