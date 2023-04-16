В Беларуси дефолт: в Fitch подтвердили этот статус страны и назвали его причину

Международное рейтинговое агентство Fitch оставило без изменений кредитный рейтинг Беларуси на уровне RD. Это означает ограниченный дефолт.

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Об этом сообщили в самом агентстве. Там объяснили: в 2022 году Беларусь нарушила долговые соглашения с кредиторами и начала выплачивать долги не в долларах, а в своей национальной валюте. В ней же недавно была осуществлено очередное погашение еврооблигаций на 800 млн долларов.

"Рейтинг отражает текущую выплату обязательств по еврооблигациям в долларах США в национальной валюте. Что противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах. ... Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Беларуси на уровне RD – ограниченный дефолт", – говорится в сообщении.

Причиной же того, что Беларусь оказалась вынужденной выплачивать долги не в долларах, а в своей национальной валюте, аналитики назвали санкции.

Кроме того, они прогнозируют падение ВВП Беларуси. В частности:

на 1,3% в 2023 году;

на 0,3% в 2024-м.

Причин же этого в Fitch видят две. Это:

переориентация торговых потоков;

слабые инвестиций и дальнейшая адаптация бизнеса к санкциям.

У России тоже проблемы

Тем временем президент России Владимир Путин признал, что введенные против страны санкции действуют. По его словам, уже в скором времени экономика РФ испытает негативное влияние ограничений. Хотя еще совсем недавно хозяин Кремля уверял, Россия только выиграла от разрыва связей с Западом.

"Нужно повысить эффективность нашей экономики, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет. Действовать нужно быстро – поскольку введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе могут негативно на ней отразиться", – сказал Путин.

Такое заявление не является стандартным для Путина. Совсем недавно, 15 марта, во время визита на авиационный завод в Улан-Удэ российский диктатор говорил противоположное: якобы санкции Запада и война идут на пользу российской экономике.

"Я думаю, что прошлый год пошел только на пользу, с учетом того, что мы стали гораздо более суверенными и самостоятельными", – говорил тогда Путин. Он также назвал важнейшим результатом 2022 года "кратное повышение экономического суверенитета России".

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам нобелевского лауреата Пола Кругмана, Россия только имитирует "сверхдержаву". А за 10 лет вообще может стать failed state – государством, не способным самостоятельно существовать.

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