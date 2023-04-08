Россия имитирует "сверхдержаву", путинский план провалился: Нобелевский лауреат спрогнозировал крах РФ

План президента РФ Владимира Путина превратить цены в природный газ в оружие не сработал. Россия является лишь имитацией глобальной сверхдержавы. А за 10 лет страна может стать Failed state (провалившейся государством и не способной самостоятельно существовать).

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Об этом в колонке для NYT написал лауреат Нобелевской премии Пол Кругман. Попытка России нанести ответный удар по санкциям в значительной степени провалилась, сказал Кругман, поскольку прошедшую зиму Европа пережила прекрасно. Страны ЕС создали поразительный запас природного газа, оставшийся в основном неиспользованным в условиях теплой зимы.

"Европа очень хорошо пережила потерю российских поставок", - отметил Кругман, добавив, что современные экономики были гораздо более гибкими, чем сначала считалось, когда Россия впервые начала энергетическую войну с Западом.

Доходы России от энергоносителей свалились на 50% с прошедшего года. "Россия выглядит больше, чем когда-либо, как потемкинская сверхдержава... Ее роль как поставщика энергии оказывается намного тяжелее для использования, чем многие представляли", - добавил он.

Другие экономисты говорят, что российская экономика испытывает трудности в долгосрочной перспективе. Нация может стать Failed state через 10 лет. Один аналитический центр подсчитал, что он сталкивается с серьезными встречными ветрами на фоне своей изоляции от глобальных рынков и снижения инвестиций в технологии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России из-за высокого дефицита Фонд благосостояния может закончится уже этим летом. Возможности для покрытия бюджетной дыры сокращаются.

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