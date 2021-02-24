Условия от МВФ и будущее банковской сферы Украины: о чем глава НБУ говорил с послами G7

Послы "Большой семерки" (G7) в Украине поддержали преданность НБУ экономической и банковской реформам, а также отметили, что для дальнейшего сотрудничества с МВФ нужно решить вопрос на рынке газа, в фискальной сфере и достичь прогресса в антикоррупционной политике.

Об итогах встречи на своей странице Facebook написал глава НБУ Кирилл Шевченко. В свою очередь послы "Большой семерки" опубликовали заявление на официальной странице в Twitter. "Во время встречи с главой НБУ Кириллом Шевченко Послы G7 приветствовали преданность НБУ банковской и экономической реформам, а также выполнению Украиной обязательств перед МВФ и другими международными финансовыми институтами", – говорится в сообщении.

Главные итоги встречи:

Между НБУ и МВФ разногласий нет , Нацбанк движется в правильном направлении;

Нацбанк должен двигаться в направлении усиления своей независимости, совершенствовать корпоративное управление и возвращать активы банков-банкротов;

чтобы получить новый транш от МВФ, нужно решить проблемные вопросы в фискальной, энергетической и сфере борьбы с коррупцией;

Кроме того, на встрече также обсудили и деятельность НБУ. "Национальный банк выступил инициатором создания в Украине специализированного финансового суда. Это позволит сформировать качественно новые подходы к регулированию портфеля неработающих кредитов и обеспечит действенную защиту прав кредиторов и инвесторов", – написал Шевченко.

В будущем также в Украине должны уменьшить долю государства в банковской системе (это стратегическое задание на следующие годы). Первый шаг к этому: соглашение между Министерством финансов Украины, IFC и Укргазбанком с возможностью конвертации кредитных средств в уставный капитал банка.

Также Нацбанк выступает за продолжение переговоров между ЕБРР и Ощадбанком. Для того, чтобы произошло вхождение иностранного инвестора в капитал, банк должен присоединиться к Фонду гарантирования вкладов физических лиц. Для этого подготовлен соответствующий проект закона.

Большая семерка объединяет Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. G7 позволяет разрабатывать этим странам общую политику в международных делах, в том числе и в отношении Украины.

Напомним, доля неработающих кредитов в украинских банках в 2020 году снизилась с 48% до 41%. НБУ определил требования к организации процесса управления проблемными активами и критерии для списания неработающих активов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, миссия МВФ в Украине закончилась без готовых договоренностей. По словам президента Владимира Зеленского, одним из спорных вопросов стало принятие закона о Высшем совете правосудия.