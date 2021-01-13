Украинцы становятся жертвами хакеров: взламывают аккаунты и без ведома воруют деньги

Хакеры взламывают аккаунты украинцев на различных платформах и сайтах, а после собранную информацию используют для снятия средств с банковских средств.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Жертвой атаки мошенников стала и киевлянка Леся. Сначала она получила письмо от неизвестно отправителя на английском языке. В письме указали пароль, который она часто использует в разных аккаунтов и угрозы. Якобы хакеры взломали ее компьютер, когда она заходила на сайты "для взрослых", получили доступ к ее камере и записали все ее действия на видео.

"Вы мене не знаете и, наверное, думаете, где я взял этот емейл? И знаете что, я нашел эту почту на сайте с контентом "для взрослых". Вы посещаете этот сайт ради развлечения (понимаете о чем я). Когда вы смотрели видео, ваш браузер начал записывать на камеру то, что вы делали. Я нашел каждый ваш контакт в социальных сетях... Лучшим решением будет заплатить мне 2765 долларов", – говорится в письме.

Киевлянка не только не заходила на подобные сайты, но и пользуется компьютером без веб-камеры. То есть хакер даже теоретически не мог записать ее на видео.

"Я письмо проигнорировала и буквально через четыре дня мне начали приходить на ПриватБанк сообщения о том, что с моей карты пытаются списать средства в качестве оплаты с сайта Airbnb. Первая оплата не прошла, потому что пытались снять больше, чем есть на карте – больше 800 долларов. А потом я успела заблокировать карту", – рассказывает киевлянка.

Часто мошенники работают ночью специально, чтобы жертва не успела заблокировать банковскую карту. На этот же раз, вероятно, действовали мошенники не из Украины. И из-за разницы во времени попытались украсть деньги в десять часов вечера.

Ранее OBOZREVATEL публиковал разговор с мошенником, которому удалось заставить украинку переслать ему 500 грн. После этого злоумышленник пропал.