Українці стають жертвами хакерів: зламують акаунти і без відома крадуть гроші

Хакери зламують акаунти українців на різних платформах і сайтах, опісля зібрану інформацію використовують для зняття коштів із банківських рахунків.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Жертвою атаки шахраїв стала і киянка Леся. Спочатку вона отримала лист від невідомо відправника англійською мовою. У листі вказали пароль, який вона часто використовує в різних акаунтах, і погрожували. Нібито хакери зламали її комп'ютер, коли вона заходила на сайти "для дорослих", отримали доступ до її камері і записали всі її дії на відео.

"Ви мене не знаєте і, напевно, думаєте, де я взяв цей імейл? І знаєте що, я знайшов цю пошту на сайті з контентом "для дорослих". Ви відвідуєте цей сайт заради розваги (розумієте про що я). Коли ви дивилися відео, ваш браузер почав записувати на камеру те, що ви робили. Я знайшов кожен ваш контакт у соціальних мережах... Кращим рішенням буде заплатити мені 2765 доларів", – ідеться в листі.

Киянка не тільки не заходила на подібні сайти, але й користується комп'ютером без веб-камери. Тобто хакер навіть теоретично не міг записати її на відео.

"Я лист проігнорувала і буквально через чотири дні мені почали приходити на ПриватБанк повідомлення про те, що з моєї картки намагаються списати кошти як оплату із сайту Airbnb. Перша оплата не пройшла, тому що намагалися зняти більше, ніж є на картці, – більш ніж 800 доларів. А потім я встигла заблокувати картку", – розповідає киянка.

Часто шахраї працюють вночі спеціально, щоб жертва не встигла заблокувати банківську картку. Цього разу, ймовірно, діяли шахраї не з України. І через різницю в часі спробували вкрасти гроші о десятій годині вечора.

Раніше OBOZREVATEL публікував розмову із шахраєм, якому вдалося змусити українку переслати йому 500 грн. Після цього зловмисник зник.