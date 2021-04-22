Украинцы могут узнать размер будущей пенсии: в Кабмине опубликовали инструкцию

Украинцы могут узнать размер своей будущей пенсии. Для этого необходимо зайти на портал Пенсионного фонда, аккредитоваться и открыть специальный калькулятор.

Об этом на своей странице в Telegram сообщило Министерство соцполитики. "Каждый будущий пенсионер хочет знать, каким будет размер его пенсионной выплаты. Узнать это поможет Пенсионный калькулятор – современный сервис, который можно найти в Личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины", – написали в ведомстве.

Для этого нужно:

Авторизоваться в Личном кабинете нужно с помощью квалифицированного электронной подписи или системы интегрированной идентификации GOV ID.

На основе персональных данных, содержащихся в электронных реестрах Пенсионного фонда Украины и Электронной трудовой книжке, а также дополнительно введенной пользователем информации, этот электронный сервис просчитывает ориентировочный размер будущей пенсии.

При этом Пенсионный калькулятор формирует протокол с указанием всех составляющих вычисления: помесячный расчет заработной платы и страхового стажа, индивидуальные коэффициенты и тому подобное.

Стоит заметить, что результаты предварительного расчета размера пенсии сохраняются в личном кабинете пользователя на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда и доступны для просмотра в любое время, а количество запросов на осуществление расчета пенсии в случае необходимости изменения входных персональных данных, не ограничено.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже 15 лет существуют механизмы, которые помогут обеспечить гражданам безбедную старость и даже выйти на пенсию миллионерами. Однако очень незначительный процент украинцев пользуются такими механизмами.