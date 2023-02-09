Украинцы хотят снижения налогов, чтобы бизнес быстрее создавал рабочие места – опрос

Быстрое послевоенное восстановление Украины станет возможным при условии снижения налогов. Уверенность в этом выразили 62% украинцев.

Видео дня

Об этом говорится в результатах социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Центра социально-экономических исследований CASE Украина. Отмечается: также ратующие за снижение налогов украинцы хотят снижения бюджетных расходов. Результатом этих действий, подчеркивается, должны стать:

ускорение создания рабочих мест предпринимателями;

повышение доходов жителей страны.

В то же время 28% украинцев считают, что быстрое послевоенное восстановление Украины станет возможными при усилении правительством надзора за экономикой. Это, по их мнению, нужно для того, чтобы:

предприниматели и работники платили больше налогов;

правительство тратило эти деньги на развитие страны.

В то же время заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил о том, что налоговую реформу "не отпустят" и проведут уже в 2023-м. Новшества предусматривают:

резкое снижение ставок подоходного налога.

Фактически говорится о ликвидации ЕСВ, снижении ставки НДС и замене налога на прибыль предприятия на налог на выведенный капитал. Сейчас речь идет о том, чтобы снизить ставки примерно в два раза (до около 10%).

Ведение временных "компенсаторов".

Резкое снижение налогов приведет к снижению налоговых поступлений. Чтобы этого не допустить, в Офисе президента рассматривают компенсаторы. Например, дополнительный налог на наличку, запрет продавать алкоголь и сигареты наличкой, запрет "зарплатных ФОПов" (когда ФОП открывают для минимизации налоговых отчислений).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 ноября 2022 года уже изменили налоги при продаже квартир. Застройщики должны будут платить НДС по кассовому методу (дата появления обязательств будет совпадать с датой получения прибыли), а продавцы – подоходный налог с разницы между стоимостью покупки и продажи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!