В ОП заявили, что налоговую реформу проведут в 2023-м: она коснется зарплаты каждого украинца

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма заявил о том, что налоговую реформу "не отпустят" и проведут уже в 2023-м. Новшества предусматривает введение новых налогов и резкое снижение ставок на уже действующие.

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"Я уверяю всех, что мы эту историю не отпустим. Налоговая реформа – это фундаментальная, правильная вещь, и она обязательно будет проведена уже в этом году", – цитирует Шурму пресс-служба ОП. Решение о значительном пересмотре налоговых ставок не поддерживает Минфин и комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Что предусматривает новшество:

Резкое снижение ставок подоходного налога, фактически ликвидацию ЕСВ, снижение ставки НДС и замену налога на прибыль предприятия на налог на выведенный капитал. Сейчас речь идет о том, чтобы снизить ставки примерно в два раза (до около 10%).

Ведение временных "компенсаторов". Резкое снижение налогов приведет к снижению налоговых поступлений. Чтобы этого не допустить, в Офисе президента рассматривают компенсаторы. Например, дополнительный налог на наличку, запрет продавать алкоголь и сигареты наличкой, запрет "зарплатных ФОПов" (когда ФОП открывают для минимизации налоговых отчислений).

Даниил Гетманцев, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в интервью OBOZREVATEL такую идею раскритиковал. Резкое снижение налогов может резко сократить поступления в бюджет. Кроме того, такое новшество могут не поддержать иностранные кредиторы Украины. А они финансируют половину бюджета страны.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 ноября изменили налоги при продаже квартир. Застройщики должны будут платить НДС по кассовому методу (дата появления обязательств будет совпадать с датой получения прибыли), а продавцы – подоходный налог с разницы между стоимостью покупки и продажи.

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