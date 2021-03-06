Украинцы будут покупать доллары по новым правилам: что изменит НБУ

В Украине в 2021-м изменят правила покупки доллара для юридических лиц. Это произойдет в рамках запланированной либерализации рынка.

Как рассказывает OBOZREVATEL советник председателя правления "Кредитвест банка" Василий Невмержицкий: покупать валюту разрешат всем юридическим лицам без обязательств в виде внешнеэкономических контрактов. В конце прошлого года Нацбанк анонсировал это смягчение на 2021-й. По сути, это означает, что любая компания сможет купить на межбанке валюту, как это делает человек в обменном пункте.

"Это позволит увеличить ликвидность валютного рынка в среднесрочной перспективе. Но на первом этапе не исключен рост спроса на валюту, который спровоцирует подорожание доллара. НБУ хорошо это понимает, потому не спешит с внедрением этого послабления и рассчитывает оптимальный момент. Для минимизации влияния на рынок, делать это лучше на устойчивом тренде к укреплению гривны".

Какие правила уже изменили в 2021-м:

Банкам и финансовым организациям разрешили покупать валюту у населения в терминалах самообслуживания.

Переводить валюту за границу и получать ее можно используя цифровые паспорта в мобильном приложении "Дія".

Клиентам юридическим и физическим лицам разрешили проводить операции по продаже иностранной валюты на условиях "форвард" (контракт на продажу в будущем).

"Форвард – это классический инструмент для хеджирования валютного риска или для заработка на колебаниях курсов валют. – рассказывает исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. Например, для компании, которая закупает сырье за ​​рубежом, валютный форвард позволяет заранее определить обменный курс и исключить риск неожиданных потерь из-за колебаний рыночного курса в день будущей покупки. Физические лица редко нуждаются в подобном хеджировании (например, для оплаты обучения или лечения за границей), но могут использовать форварды для заработка. Однако, колебания курса могут приводить и к убыткам".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.