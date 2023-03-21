В Украине переписали курс доллара: где продавать выгоднее всего

Утром 21 марта украинские банки покупают наличный доллар в среднем по 38,45 грн – это на 5 коп. дороже, чем было днем ранее. Продают же валюту на прежнем уровне в 38,9 грн.

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Среди больших банков самый высокий курс в покупку выставил Сенс Банк – 38,5 грн. Самый низкий – OTP Bank, 37 грн.

Продают же американскую валюту дороже всего в Ощадбанке – по 39,1 грн. Дешевле всего – в ПриватБанке, 38,55 грн.

Какой курс на черном рынке

На черном рынке курс доллара установили на уровне 38,65/38,75 грн. Это:

на 5 коп. дешевле в покупку, чем днем ранее;

на 7 коп. – в продажу.

Что с официальным курсом

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

В то же время, отмену фиксированного курса в регуляторе привязали не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям. Удерживать доллар на уровне 36,56 грн в НБУ намерены до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

"Процесс [отмены фиксированного курса] будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", – объяснил глава Нацбанка Андрей Пышный, отметив, что такими условиями являются:

уменьшения роли Нацбанка в балансировании рынка;

возвращении способности инфляции быть номинальным якорем для ожиданий.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам директора департамента казначейства АО "Коминбанк" Германа Марченко, в период с 20 по 26 марта ожидаются небольшие колебания курса доллара – в 0,2-0,3 грн. Однако несмотря на это, в целом, наличный курс не пересечет "границы" 38-39 грн.

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