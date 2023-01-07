Украинцев ждет новый курс доллара: сколько заплатим за валюту

В Украине с 9 по 15 января курс доллара не пересечет отметку 41 грн/$. При этом минимальная стоимость доллара может составить 40 грн/$.

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Такой прогноз "Телеграфа" сказал директор департамента казначейства "Коминбанка" Герман Марченко. По его словам, в начале января характерно снижение деловой активности, то есть рынок валюты замирает. К тому же, формируемая с октября 2022 года экономическая стабильность за декабрь была значительно укреплена: удалось снизить инфляцию, достичь баланса между спросом и предложением на наличную валюту.

Кроме того, стабильности курса серьезно способствовали 5 млрд долларов. финансовой помощи, которую в декабре получила Украина. Серьезно повлияла и эффективная работа ПВО 31 декабря – 1 января, благодаря которой удалось избежать новых блекаутов и значительных разрушений инфраструктурных объектов. А это, безусловно, очень важный психологический фактор для граждан, косвенно влияющий на валютный рынок.

"К тому же, в первые дни 2023 года на валютном рынке не наблюдалось никаких негативных явлений, например резкого роста спроса в условиях непрогнозируемости войны. Совокупно все эти факторы дают повод для оптимизма и следующие недели: курс валют будет оставаться стабильным", – резюмирует Герман. Марченко

Каким будет курс в 2023 году

В целом же, по прогнозам экспертов, на конец 2023 года курс доллара в Украине будет составлять 40-43 грн. В частности:

директор аналитического департамента и главная экономистка Dragon Capital Елена Билан ожидает, что курс на конец текущего года составит 43 грн, а среднегодовой – 39 грн;

директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка Александр Печерицын прогнозирует курс на конец 2023-го на уровне 42 грн;

начальник аналитического отдела Сенс-Банка Алексей Блинов – 43 грн;

глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук – 40 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом же пока эксперты не видят причин скупать доллары. Более выгодным вариантом специалисты считают вложение сбережений в гривневые ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа Украины).