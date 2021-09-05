Украинцев ждет новый курс доллара в ближайшее время: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара в ближайшее время может увеличиться на 10-15 копеек – валюта едва перешагнет знаковую отметку. Чуть ли не главный фактор, который повлияет на стоимость доллара в первые 10 дней сентября – покупка или продажа украинских долговых бумаг иностранцами.

О том, что будет с гривней в ближайшую неделю, читайте в материале OBOZREVATEL.

Большинство опрошенных аналитиков сходятся во мнении: доллар уверенно перейдет за психологическую отметку в 27 грн/$. Причин для этого несколько:

Citibank добавил в перечень своих инвестиционных программ глобальные депозитарные расписки (Global Depositary Note, GDN) на украинские долговые бумаги (ОВГЗ). Это позитивный сигнал для украинской экономики от мирового финансового сообщества;

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иностранцы уже начали покупать украинские ценные бумаги (приобрели на 144 млн грн после почти шести дней оттока);

отказ России продлить мандат миссии ОБСЕ на Донбассе, что может свидетельствовать о возможных перспективах эскалации военной агрессии.

"Ожидаем, что гривня некоторое время останется на уровне 27 грн/$, после чего возобновит снижение в связи с сезонными факторами", – спрогнозировал руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Его коллега из RoboForex Андрей Гойлов озвучил более пессимистичный прогноз. По его оценкам гривня может опуститься к отметке в 27,15 грн/$. Он напоминает: иностранцы только за август сократили свою долю в ОВГЗ на 7,17 млрд грн, за эти деньги вероятно купят доллары, что приведет к росту спроса и подтолкнет курс вверх.

Максим Орыщак из "Центра биржевых стратегий" озвучивает похожий прогноз. Правда, при этом по его оценкам есть и нижняя отметка коридора – 26,8 грн. "Дешевый доллар, безусловно, может быть привлекательным для тех, кто опасается девальвации, и постепенно бизнес и население начнут присматриваться к валюте, как привлекательному для сбережений и инвестиций инструменту", – добавил Орыщак.

Наиболее негативный для гривни прогноз озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. По его оценкам наличный доллар подорожает до 27,3 грн/$. "Доллар на межбанке будет торговаться через неделю около 27,1 грн. Наличный доллар в банках будет торговаться по 27,1/27,3 грн", – спрогнозировал эксперт.

Отметим, что гривня имела все шансы перейти в коридор ниже 27 грн/$, однако резкого снижения не допустил Нацбанк. Его задача сглаживать колебания в любую из сторон. НБУ выкупал валюту и это дало сигнал рынку о готовности регулятора сдерживать укрепление. Напомним, что согласно Bloomberg, по итогам января-августа 2021 года, гривня заняла 6 место по уровню укрепления к доллару США среди мировых валют.

Ежегодно летом стоимость доллара снижается. Это связанно с сезонными факторами: растут экспортные выручки аграриев, меньше приходится тратить долларов на покупку газа, растут цены на другие украинские товары в мире (руда, металл и т.д).

Ситуация разворачивается на 180 градусов с началом осени. В этот период увеличивается импорт, тратится больше валюты, активизируется бизнес. Кроме того, традиционно именно осенью Украине приходится производить существенные выплаты по кредитам.

В целом же курс доллара в Украине остается на стабильном уровне уже в течение нескольких лет. Психологическую отметку в 27 грн/$ валюта периодически пробивает, однако происходит это как в сторону снижения, так и в сторону роста.

Стоит также отметить, что в бюджете на 2021 год предусмотрен курс доллара в размере 29,1 грн/$, вероятно, до такого показателя валюта в этом году уже не дойдет. Это может привести к снижению доходной части казны. С другой стороны, стабильная гривня дает возможность удерживать цены на импортную продукцию, авто, квартиры, путешествия.