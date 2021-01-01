Украинцев ждет новый курс доллара: сколько будет стоить валюта после Нового года

В Украине курс доллара после Нового года может увеличиться с 28,2 до 28,4 грн/$. Традиционно в праздничный период активность на рынке снижается, не станет исключением и 2021-й.

О том, как и почему изменится курс доллара в ближайшее время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как изменится курс доллара в Украине

Первая неделя после Нового года традиционно называется "мертвой". В это время бизнес практически не совершает крупных сделок, то есть большие порции валюты не покупают и не продают. В этой ситуации любой крупный покупатель или продавец может повлиять на стоимость валюты.

Аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер считает, что первую неделю 2021-го доллар будет дорожать. "Ожидаем курс нацвалюты вблизи отметки в 28,40 за доллар", – прогнозирует эксперт.

Как будет меняться курс доллара НБУ

Последняя неделя месяца выдалась традиционно спокойной: активность на рынках остается приглушенной, так как инвесторы предпочитают не совершать крупных сделок в преддверии новогодних праздников.

"Настроения на мировых финансовых площадках остаются позитивными. Сказывается как возможность более масштабных стимулов со стороны американского правительства, так и одобрение британской властью новой вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом", – поясняет Родлер.

Участники рынка готовы и дальше инвестировать в рисковые активы в погоне за высокой доходностью, о чем говорят, в том числе, и крайне успешные аукционы Минфина. Всего за месяц в казну удалось привлечь 116 млрд грн.

Аналитик Андрей Гойлов считает, что следующий год может запомниться рекордно высоким курсом доллара. По его оценкам, стоимость валюты может преодолеть отметку в 29 грн/$. "По валютной паре доллар/гривна ожидаю торговлю в ценовом диапазоне 28,10-29,10. По курсу евро к гривне ценовой канал, вероятно, будет в пределах 33,10-34,90", – спрогнозировал эксперт.

Курс гривни будет оставаться под давлением, так что не исключены новые рекорды ее девальвации, говорит Гойлов.

Как правильно покупать доллары

Есть три основных правила, как покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

Отметим, в бюджете на 2021 год заложили среднегодовой прогнозный курс валюты 29,1 гривны за доллар, а также прогнозный курс на конец 2021 года – 28,8 гривен за доллар. Примерно четверть потребительской корзины зависит от импорта. Вслед за подорожанием доллара, примерно через одну-две недели, начнут расти и цены на импортные товары: технику, одежду и даже продукты питания.

При резком подорожании доллара до 29 грн/$ рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 0,8 процентных пункта. Также будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 1,6 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 29 грн может вырасти в цене на 25-40 копеек).

Подорожание доллара – неизбежный процесс. Главное при этом, чтобы рост доходов опережал девальвацию гривны. В таком случае благосостояние украинцев не ухудшится.