На українців чекає новий курс долара: скільки коштуватиме валюта після Нового року

В Україні курс долара після Нового року може збільшитися з 28,2 до 28,4 грн/$. Традиційно у святковий період активність на ринку знижується, не стане винятком і 2021-й.

Про те, як і чому зміниться курс долара найближчим часом – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як зміниться курс долара в Україні

Перший тиждень після Нового року традиційно називається "мертвим". У цей час бізнес майже не укладає великих угод, тобто великі порції валюти не купують і не продають. У цій ситуації будь-який великий покупець або продавець може вплинути на вартість валюти.

Аналітик "ТелеТрейд" Сергій Родлер вважає, що першого тижня 2021-го долар дорожчатиме. "Очікуємо курс нацвалюти поблизу позначки в 28,40 за долар", – прогнозує експерт.

Як буде змінюватися курс долара НБУ

Останній тиждень місяця видався традиційно спокійним: активність на ринках залишається приглушеною, оскільки інвестори вважають за краще не укладати великих угод напередодні новорічних свят.

"Настрої на світових фінансових майданчиках залишаються позитивними. Позначається як можливість більш масштабних стимулів із боку американського уряду, так і схвалення британською владою нової вакцини від коронавірусу, розробленої AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом", – пояснює Родлер.

Учасники ринку готові й далі інвестувати в ризикові активи в гонитві за високою прибутковістю, про що говорять, зокрема, і вкрай успішні аукціони Мінфіну. Усього за місяць у скарбницю вдалося залучити 116 млрд грн.

Аналітик Андрій Гойлов вважає, що наступний рік може запам'ятатися рекордно високим курсом долара. За його оцінками, вартість валюти може подолати позначку в 29 грн/$. "Щодо валютної пари долар/гривня очікую торгівлю в ціновому діапазоні 28,10-29,10. За курсом євро до гривні ціновий канал, ймовірно, буде в межах 33,10-34,90", – спрогнозував експерт.

Курс гривні залишатиметься під тиском, тож не відкидаються нові рекорди її девальвації, каже Гойлов.

Як правильно купувати долари

Є три основних правила, як купувати валюту. Важливо водночас визначитися з метою.

Якщо відкладати на конкретну покупку. У такому разі правильно збирати в тій валюті, у якій витрачатимете гроші. Наприклад, якщо збирати на поїздку в Рим, найкраще купувати євро. Якщо ж ви плануєте купувати машину, ціна якої фіксована в доларах, найкраще відразу збирати американську валюту.

Якщо збирати на "чорний день". У такому разі варто відразу купувати три різних валюти. Наприклад, долари, євро і юані. Такий кошик дасть змогу диверсифікувати (розділити) ризики. Це головний принцип.

Також не можна купувати гроші відразу. Найкраще робити це невеликими порціями раз на місяць. Водночас велику частину коштів потрібно купувати ближче до літа, а до кінця року, коли курс традиційно зростає, обсяги покупок можна знизити.

Зазначимо, що в бюджеті на 2021 рік заклали середньорічний прогнозний курс валюти – 29,1 гривні за долар, а також прогнозний курс на кінець 2021 року – 28,8 гривні за долар. Приблизно чверть споживчого кошика залежить від імпорту. Слідом за подорожчанням долара, приблизно через один-два тижні, почнуть зростати й ціни на імпортні товари: техніку, одяг і навіть продукти харчування.

За різкого подорожчання долара до 29 грн/$ зростання цін в Україні вже в перші місяці пришвидшиться на 0,8 відсоткових пункту. Також дорожчатимуть бензин (вартість літра А-95 може зрости в ціні на 1,6 грн), газ (кубометр у разі подорожчання долара до 29 грн може зрости в ціні на 25-40 копійок).

Подорожчання долара – неминучий процес. Головне, щоб зростання доходів випереджало девальвацію гривні. У такому разі добробут українців не погіршиться.