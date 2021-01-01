Украинцев ждет новый курс доллара: сколько будет стоить валюта после Нового года

В Украине курс доллара после Нового года может увеличиться с 28,2 до 28,4 грн/$. Традиционно в праздничный период активность на рынке снижается, не станет исключением и 2021-й.

О том, как и почему изменится курс доллара в ближайшее время – читайте в материале OBOZREVATEL.

Первая неделя после Нового года традиционно называется "мертвой". В это время бизнес практически не совершает крупных сделок, то есть большие порции валюты не покупают и не продают. В этой ситуации любой крупный покупатель или продавец может повлиять на стоимость валюты.

Аналитик "ТелеТрейд" Сергей Родлер считает, что первую неделю 2021-го доллар будет дорожать. "Ожидаем курс нацвалюты вблизи отметки в 28,40 за доллар", – прогнозирует эксперт.

Последняя неделя месяца выдалась традиционно спокойной: активность на рынках остается приглушенной, так как инвесторы предпочитают не совершать крупных сделок в преддверии новогодних праздников.

"Настроения на мировых финансовых площадках остаются позитивными. Сказывается как возможность более масштабных стимулов со стороны американского правительства, так и одобрение британской властью новой вакцины от коронавируса, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом", – поясняет Родлер.

Участники рынка готовы и дальше инвестировать в рисковые активы в погоне за высокой доходностью, о чем говорят, в том числе, и крайне успешные аукционы Минфина. Всего за месяц в казну удалось привлечь 116 млрд грн.

Аналитик Андрей Гойлов считает, что следующий год может запомниться рекордно высоким курсом доллара. По его оценкам, стоимость валюты может преодолеть отметку в 29 грн/$. "По валютной паре доллар/гривна ожидаю торговлю в ценовом диапазоне 28,10-29,10. По курсу евро к гривне ценовой канал, вероятно, будет в пределах 33,10-34,90", – спрогнозировал эксперт.

Курс гривни будет оставаться под давлением, так что не исключены новые рекорды ее девальвации, говорит Гойлов.

Есть три основных правила, как покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

Отметим, в бюджете на 2021 год заложили среднегодовой прогнозный курс валюты 29,1 гривны за доллар, а также прогнозный курс на конец 2021 года – 28,8 гривен за доллар. Примерно четверть потребительской корзины зависит от импорта. Вслед за подорожанием доллара, примерно через одну-две недели, начнут расти и цены на импортные товары: технику, одежду и даже продукты питания.

При резком подорожании доллара до 29 грн/$ рост цен в Украине уже в первые месяцы ускорится на 0,8 процентных пункта. Также будут дорожать бензин (стоимость литра А-95 может вырасти в цене на 1,6 грн), газ (кубометр при подорожании доллара до 29 грн может вырасти в цене на 25-40 копеек).

Подорожание доллара – неизбежный процесс. Главное при этом, чтобы рост доходов опережал девальвацию гривны. В таком случае благосостояние украинцев не ухудшится.