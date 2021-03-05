Украинцев ждет новый курс доллара: НБУ показал стоимость

В Украине курс доллара с 4 по 5 марта снизится с 27,84 до 27,75 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных НБУ. Речь идет об ориентировочной стоимости доллара, которая сформирована по итогам проведенных на валютном рынке сделок.

Сколько будет стоить доллар НБУ

Как объясняет аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю не изменились и остаются на уровне в 27,70/27,90. При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет снижения курса продажи при неизменной покупке.

"На следующей неделе мы ожидаем сохранения текущей динамики курса доллара к гривне на межбанке при сохранении курсов на наличном рынке", – отмечает эксперт.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в НБУ ответили на главные вопросы о том, как покупать валюту в Украине. Требования постепенно меняются, регулятор ослабляет контроль.

Максим Пархоменко, аналитик Alpari