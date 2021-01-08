Украинцев ждет новый курс доллара: НБУ показал резкий разворот

В Украине курс доллара с 7 по 11 января снизится с 28,4 до 28,27 грн/$.

Об этом говорится в опубликованных данных Национального банка Украины. Стоит отметить, что речь идет о справочных данных регулятора. При этом НБУ не устанавливает курс доллара, а всего лишь определяет его усредненный размер исходя из всех совершенных сделок.

Разнонаправленные и незначительные колебания, а также сокращение спреда на наличном рынке свидетельствуют о временной стабилизации курса на текущих уровнях. Вероятнее всего и после праздников доллар будет колебаться вблизи нынешних значений.

"На ближайшую неделю мы не ожидаем заметного изменения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн", – отмечает аналитик Вадим Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.