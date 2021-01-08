На українців чекає новий курс долара: НБУ показав різкий розворот

В Україні курс долара з 7 по 11 січня знизиться з 28,4 до 28,27 грн/$.

Про це йдеться в опублікованих даних Національного банку України. Варто зазначити, що мова йде про довідкові дані регулятора. При цьому НБУ не встановлює курс долара, а всього лише визначає його усереднений розмір виходячи з усіх укладених угод.

Різноспрямовані і незначні коливання, а також скорочення спреду на готівковому ринку свідчать про тимчасову стабілізацію курсу на поточних рівнях. Найімовірніше і після свят долар буде коливатися поблизу нинішніх значень.

"На найближчий тиждень ми не очікуємо помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,3/28,5 грн", – зазначає аналітик Вадим Іосуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас у 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.