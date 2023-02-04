Украинцам установят новый курс долларв: сколько будет стоить валюта

В Украине 4-5 февраля стоимость доллара (продажа) может достигать 40,6 грн/$, а цены на евро составят до 43,9 грн. Национальному банку приходилось практически каждый день выходить на межбанковский рынок и продавать дефицитную валюту.

Видео дня

Как прогнозирует Минфин, украинцы смогут продать доллар в обменниках по цене 39,9-40,1 грн/$. При этом для покупки валюты придется потратить 40,15-40,6 грн/$. Цены на евро составят 42,8-43,4 при продаже обменникам и 43,55-43,9 грн при попкупке.

Ситуация на валютном рынке удерживается в первую очередь Национальным банком. Они имеет резервы, которые позволяет при подорожании валюты выходить на рынок и активно продавать доллары. При росте предложения и стабильном спросе курс валюты снижается.

Ситуация на валютном рынке остается сложной. Удерживать курс удается в первую очередь за счет поступления валютной помощи от международных партнеров. При этом объемы экспортной выручки значительно сократились. Целый отрасли промышленности оказались парализованы. Кроме того, Россия уничтожила часть промышленных предприятий на востоке страны, разрушила логистические цепочки.

Возникают также проблемы и с наличной валютой. Ранее ее могли ввозить с помощью авиационного транспорта. Сейчас же каналы доставки налички ограничены.

Как сообщал OBOZREVATEL, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Александр Мариковский считает, что прогнозы о росте курса до 50 грн и выше являются паническими и необоснованными. Кроме того, рассказал Мариковский, несмотря на войну, гривня девальвировала не так сильно, как прогнозировалось в начале 2022 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!